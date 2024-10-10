В Запорожье сообщили, как будут оперативно реагировать на обстрелы города и области

Оккупанты нанесли более 30 авиаударов по Запорожье за две недели. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. В результате обстрела были повреждены сотни домов.

Запорожье. Фото из открытых источников

Чтобы оперативно преодолевать последствия вражеских обстрелов, ОВА вместе с городскими властями Запорожья разработали алгоритм первоочередных действий помощи пострадавшим людям.

Так, договорились об увеличении количества реанимационных бригад, которые будут сразу выезжать на место обстрелов – даже во время воздушной тревоги.

"Передаем предприятиям "Кобра" и "Запорожэлектротранс" автобусы от доноров, которые станут гуманитарными хабами на локациях обстрелов.

Сделаем выезды всех поставщиков админуслуг в ближайшие к местам обстрелов ЦНАПов, чтобы оперативно восстанавливать документы жителей", – отметил Иван Федоров.

Кроме того, было разработано 8 пакетов услуг по восстановлению поврежденных частных домов и многоэтажек. Это деньги, стройматериалы, ремонт окон и кровли и другие виды помощи людям, в зависимости от типа дома и права собственности на жилье.

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Взрывы в Запорожье: что известно о прилетах

Сегодня в 05:22 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистических ударов, а также управляемыми авиабомбами. В 06:07 в Запорожье и районе прогремели мощные взрывы.

Позже глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о разрушениях и пострадавших в городе и области.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", — отметил председатель ОВА. Также он сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 459 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.