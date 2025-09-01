Бойцы ГУР и Мариупольское сопротивление провели на оккупированной части Запорожской области операцию по уничтожению оккупантов. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В Запорожье ГУР и подполье уничтожили 17 российских офицеров

По его данным, операция была проведена 30 августа в районе села Воскресенка в оккупированной части Запорожской области.

Как сообщается, был уничтожен командный пункт россиян 35 А.

"Погибли 17 офицеров и 1 рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков в Запорожском направлении. Теперь наступления не буду. Все исполнители – в безопасности", – пишет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" смогли поразить авиабазу российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя. Вся операция проводилась с помощью дронов – успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов. "Неутешительный финал встретил также московитский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", – сообщили в ГУР.

Отмечается, что рейдовый буксир входит в состав т.н. ПДСС (подводных диверсионных сил и средств). Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают наилучшим оснащением.