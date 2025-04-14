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В Запорожье есть угроза прорыва обороны: в ВСУ назвали направление

РФ стремится наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути

сегодня, 18:59
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Лиля Воробьева

Армия государства-агрессора Российской Федерации предпринимает попытки прорвать оборонные позиции украинских военных в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В Запорожье есть угроза прорыва обороны: в ВСУ назвали направление

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

"Враг хочет прорвать эту линию обороны и захватить определенный плацдарм, на котором разместить дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Оттуда наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути, идущие из Запорожья на Восток", — отметил он в эфире

Как пояснил офицер Вооруженных сил Украины, именно этот плацдарм является местом, где оккупанты пытаются прорвать оборонную линию украинских сил. В указанном районе российские войска совершают регулярные штурмовые действия, пытаясь прорвать украинские укрепления.

"Силы обороны Украины держат эти населенные пункты под огневым контролем и когда противник туда заходит, то мы их уничтожаем, отрезаем их штурмовые группы от групп закрепления. Поэтому продвижения там фактически нет ни на метр", – добавил Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия сосредоточила более 620 тысяч военных в Украине . Существенное наращивание численности российских войск на территории Украины свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен сворачивать военную агрессию. Об этом в эфире телемарафона заявил военный аналитик Александр Мусиенко, комментируя пятикратное увеличение военного присутствия РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения — более 620 тысяч человек.

"Очевидно, что 2025 год станет определяющим во многих аспектах. Уже можно спрогнозировать, какими будут действия противника весной и летом. Массированное сосредоточение российских сил свидетельствует о намерениях продолжить наступление, а не о поиске путей деэскалации. Не стоит ожидать, что РФ просто уменьшит свои силы", — сказал он.

 



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Источник: https://t.me/novynylive/147286
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