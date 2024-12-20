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В западных областях Украины бьют тревогу: предупреждают об угрозе оккупации

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об угрозе оккупации

сегодня, 15:33 comments2938
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Кречмаровская Наталия

Россия наносит удары по всем фронтам – и на линии боевого столкновения и идеологически, внедряя среди украинского населения нарративы, нужные оккупантам. И если в одних областях Украины есть угроза физической оккупации, то в других – прогнозируют идеологическую оккупацию.

В западных областях Украины бьют тревогу: предупреждают об угрозе оккупации

Фото портал "Комментарии"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об угрозе для западных областей Украины.

“Сегодня мы видим, что мероприятие страны, оно может быть оккупировано другим методом — просто российской идентичностью, этим “русским миром”. Есть угроза, что на возможных будущих местных выборах мы можем увидеть представителей очень интересных фракций — ОПЗЖ или как бы они там ни назывались”, — отметил он.

Марцинкив рассказал, что сделали, чтобы не допустить распространения русского языка и соответствующих нарративов.

"Мы обратились сессией городского совета к президенту и парламенту, чтобы сделать законодательство максимально жестоким по отношению к коллаборантам и по употреблению и пропаганде наоборот украинского языка", — сообщил мэр Ивано-Франковска.

Также он отметил, что ситуации, которые возникают в городе по русскому языку – это тревожные звонки.

"Кроме того, мы так и не провели люстрацию и все те, кто был в этих партиях (ОПЗЖ, Партия Регионов), они и дальше занимаются сегодня политикой, могут и дальше занимать должности… Атмосфера накаляется, и здесь нам главное не молчать" , – отметил мэр города.

Напомним, что в Ивано-Франковске в сентябре, как писал портал "Комментарии", начали реализации инициативы по внедрению соответствующих языковых патрулей.




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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/938056661602872/?locale=uk_UA
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