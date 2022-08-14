В Заливе на пляже отдыхающие подорвались на мине: все, что известно о трагедии

В Заливе на пляже на мини взорвались люди (фото из открытых источников)

Несколько человек в Одесской области, на пляже в Затоке, взорвались на мине. Двое отдыхающих погибли, а одна была ранена. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию представителя Одесской ОВА Сергея Братчука и " Общественное Одесса ".

"Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная информация будет предоставлена позже", — сообщил Братчук.

Как сообщает "Общественное", на взрывном устройстве взорвалось 2 строителей, но количество погибших и травмированных пока уточняется.

А в Белгород-Днестровском городском совете сообщили, что трагедия произошла на базе отдыха "Рута".

По информации ОК "Юг", взорвавшись на неизвестном устройстве в прибрежных водах, погибли два человека, еще один получил ранения.

По предварительной информации, несколько мужчин на одном из пляжей устроили отдых, пренебрегая предупредительными знаками. Сейчас на месте трагедии работают специалисты, в том числе медики, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что комбайнеры взорвались на противотанковой мини в Запорожской области. Нынешняя жатва в Украине очень сложна, ведь проходит в условиях полномасштабного вторжения России. Так комбайн, собиравший хлеб на поле в Запорожской области, взорвался на противотанковой мини. От взрыва пострадали двое мужчин. В сообщении говорится, что трагедий произошла, 19 июля, в селе Новопавловка Пологовского района. Сельскохозяйственная техника наткнулась посреди поля на мину. Водитель комбайна и его коллега доставлены в больницу. Мужчины получили ранения.