В ЮНЕСКО только сегодня отреагировали удары РФ по историческому центру Одессы, которые были на прошлой неделе

ЮНЕСКО осудила обстрелы исторического центра Одессы, повлекшие повреждение памятника архитектуры. Об этом говорится в письме-обращении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ракетный удар РФ по Одессе 14 ноября (фото из открытых источников)

"ЮНЕСКО осуждает забастовки, нанесшие вред нескольким историческим зданиям и школам в самом центре исторического центра Одессы (Украина), объекту, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой исчезновения. Организация направила миссию экспертов на место событий в субботу", – говорится в обращении.

Представители организации подчеркнули, что такие действия российских военных нарушают международное право и призвали прекратить нападения на культурные ценности, защищаемые международными нормативно-правовыми актами.

Ужины 14 ноября 2024 г. Одесса стала объектом массированной комбинированной атаки. В результате ракетных и дроновых ударов были повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, церковь, помещения СТО, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств.

В частности, пострадал памятник архитектуры – семейная амбулатория на улице Пастера, расположенная в пределах охранной зоны ЮНЕСКО. В здании выбиты окна и двери, повреждены потолок, балки кровли и стены, а также поломанная мебель. В общей сложности было повреждено около 20 зданий, среди которых историческая архитектура, учебные заведения и церковь.

Представитель ЮНЕСКО в Украине провел переговоры с представителями муниципалитета Одессы в пятницу днем. В субботу на место происшествия выехала миссия экспертов, чтобы оценить нанесенный ущерб и разработать меры по обеспечению безопасности зданий", – добавили в организации.

Также "Комментарии" писали о том, что 18 ноября РФ снова обстреляла Одессу . Число погибших в результате ракетного удара по Одессе возросло до десяти, среди них семеро полицейских, медик и двое местных жителей. В больнице находятся четверо детей, а двое пострадавших в тяжелом состоянии – им оторвало конечности. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.