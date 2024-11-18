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В ЮНЕСКО только сегодня отреагировали удары РФ по историческому центру Одессы, которые были на прошлой неделе

В результате удара в Одессе пострадала семейная амбулатория по улице Пастер

18 ноября 2024, 18:50
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Лиля Воробьева

ЮНЕСКО осудила обстрелы исторического центра Одессы, повлекшие повреждение памятника архитектуры. Об этом говорится в письме-обращении, опубликованном на официальном сайте организации.

В ЮНЕСКО только сегодня отреагировали удары РФ по историческому центру Одессы, которые были на прошлой неделе

Ракетный удар РФ по Одессе 14 ноября (фото из открытых источников)

"ЮНЕСКО осуждает забастовки, нанесшие вред нескольким историческим зданиям и школам в самом центре исторического центра Одессы (Украина), объекту, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой исчезновения. Организация направила миссию экспертов на место событий в субботу", – говорится в обращении.

Представители организации подчеркнули, что такие действия российских военных нарушают международное право и призвали прекратить нападения на культурные ценности, защищаемые международными нормативно-правовыми актами.

Ужины 14 ноября 2024 г. Одесса стала объектом массированной комбинированной атаки. В результате ракетных и дроновых ударов были повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, церковь, помещения СТО, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств.

В частности, пострадал памятник архитектуры – семейная амбулатория на улице Пастера, расположенная в пределах охранной зоны ЮНЕСКО. В здании выбиты окна и двери, повреждены потолок, балки кровли и стены, а также поломанная мебель. В общей сложности было повреждено около 20 зданий, среди которых историческая архитектура, учебные заведения и церковь.

Представитель ЮНЕСКО в Украине провел переговоры с представителями муниципалитета Одессы в пятницу днем. В субботу на место происшествия выехала миссия экспертов, чтобы оценить нанесенный ущерб и разработать меры по обеспечению безопасности зданий", – добавили в организации.

Также "Комментарии" писали о том, что 18 ноября РФ снова обстреляла Одессу . Число погибших в результате ракетного удара по Одессе возросло до десяти, среди них семеро полицейских, медик и двое местных жителей. В больнице находятся четверо детей, а двое пострадавших в тяжелом состоянии – им оторвало конечности. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



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Источник: https://www.unesco.org/en/articles/odesa-unesco-condemns-strikes-world-heritage-site
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