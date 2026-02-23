В ВСУ жестко ответили на заявления Запада о "тупике" в войне: что происходит

Несмотря на заявления некоторых европейских политиков о том, что война на востоке Украины якобы зашла в "тупик", Украина имеет реальные шансы на победу. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на разницу в оценках ситуации между политиками и военными аналитиками.

"Многие европейские гражданские политики, не имеющие боевого опыта, часто говорят о "тупике". Это понятно: им нужно поддерживать свои рейтинги, а не оценивать реальную ситуацию на фронте. К сожалению, часть украинских политиков тоже руководствуется не интересами государства или победами на поле боя, а политическими амбициями", — отметил Тимочко.

В то же время, по словам обозревателя, командующие и военные эксперты Европы и НАТО, непосредственно понимающие механику войны, не считают, что конфликт зашел в тупик. По их мнению, война приобретает новые формы и охватывает все больше стран, так или иначе приобщающихся к ней, но перспективы Украины остаются оптимистичными.

Тимочко также отметил, что даже американские разведчики и генералы убеждены в потенциале Украины.

"Если бы они не видели шансов на успех, Дональд Трамп давно бы дистанцировался от нашего государства как от партнера", — добавил эксперт.

Отдельно военный обозреватель подчеркнул важность запуска Украиной эффективной ракетной программы. По его словам, ракеты "Фламинго" уже показали результативность и точность, опровергнув предыдущие мифы об их несовершенстве и слабой эффективности против систем ПВО.

Особенно важен, по словам Тимочка, точечный удар по российскому заводу по производству "Искандеров", "Кинжалов" и "Орешников". Удар по базовому цеху завода, занимающего ключевое место в производственном цикле, способен существенно снизить производительность предприятия или даже привести к его фактической остановке. Это создает серьезный стратегический эффект для украинской армии.

Как уже писали "Комментарии", ситуация на фронте близится к критическому переломному моменту: масштабирование производства украинской ракеты "Фламинго" может кардинально изменить ход войны. Если повысить объем выпуска с текущих 10 единиц в день до 100, это позволит не только разрушить Воткинский завод — ключевое предприятие России по производству всех типов ракет, от стратегических до малых, но в значительной степени взорвать экономическую инфраструктуру страны-агрессора.