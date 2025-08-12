Украинские военные на передовой в Доброполье выражают обеспокоенность возможными договоренностями между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным во время встречи в Аляске, которые могут быть в ущерб Украине. Бойцы решительно исключают идею передачи части украинских территорий России даже без официального признания, сообщает BILD.

Фото: из открытых источников

Побывав в Донецкой области, шеф-редактор издания Пауль Ронцгаймер отметил, что около 85% региона контролирует российская армия, а Путин стремится полностью оккупировать эту территорию. Украинские защитники в Доброполье и на линии фронта активно обсуждают предстоящую встречу лидеров и озабочены возможными последствиями для страны.

Один из военных, Андрей, рассказал, что русские захватчики жестоко обращаются с мирными жителями, имея имперские амбиции и желая расширить свои территории. Он подчеркнул, что его главная задача – защитить Украину, ведь враг не остановится, пока не достигнет Киева и его семьи.

Другой боец Руслан из Константиновки поделился, что хотя фронт и остается динамичным, украинские силы контролируют ситуацию, хотя боевые действия продолжаются в высоком темпе.

"Почему я должен отдавать то, что мне принадлежит? Это мой дом", — говорит военный.

Для него война должна закончиться справедливо, с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины, и отдавать земли без боя он не собирается.

Материал также отмечает, что наступление РФ происходит медленно и украинские военные готовы к длительной борьбе. Никто не ожидает скорейшего завершения войны, независимо от того, что будет обсуждаться во время встречи 15 июля в Аляске.

Как уже писали "Комментарии", американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Дональд Трамп во время возможных переговоров намерен добиться возвращения Украине в ряд важных регионов. Хотя конкретные территории пока не названы, эксперты предполагают, что речь идет о Херсонской и Запорожской области из-за их стратегического и экономического значения.