Вопросы кадрового потенциала в украинской армии можно решить, если тщательно проверить все схемы выдачи отсрочок и бронирований. Об этом заявил командир одного из ведущих подразделений беспилотных летательных аппаратов Signum с позывным Сова в интервью Украинской правде.

Фото: из открытых источников

Он признал, что русские войска значительно продвинулись в применении дронов. Раньше враги просто запускали определенное количество беспилотников в сутки, но теперь они действуют более целенаправленно.

"Сегодня россияне уже сбивают наши крупные беспилотники, известные как 'Баба Яга'. Раньше их почти не трогали, потому что не имели для этого ни техники, ни обученных операторов", — отметил "Сова".

"Я предполагаю, что в будущем тяжелые беспилотники могут совсем исчезнуть, ведь россияне будут активно их сбивать даже в зоне взлета. Это произойдет не завтра, но тенденция очевидна. У них нет проблем с количеством дронов: упал один FPV — берут другой и запускают снова", — добавил он.

Когда его спросили, как Украина может противостоять российскому преимуществу в технике и людях, "Сова" ответил:

"Проблему с человеческим ресурсом можно решить. Военные пенсионеры, поступающие в вузы студенты во избежание мобилизации — надо снизить мобилизационный возраст, как бы это ни было непопулярно. Только пусть это произойдет через месяц, чтобы те, кто должен получить по миллиону, не остались без денег (улыбается). У нас таких около 9-1. справки. Потому что я вижу, как в Киеве люди ведут обычную жизнь, а я с утра выхожу из укрытия, беру таблетки — половина батальона – ограниченно пригодна".

