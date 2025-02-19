В ВСУ спустили всех на землю, рассказав, будет ли мир до Пасхи и выборы

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Ткачик Олеся
Пока нет никакого соглашения, а только попытки обвинить Украину в недоговороспособности и "решать" все без нее, говорит офицер ВСУ Дмитрий Лыховий. По его убеждению, в этой ситуации очень важно избегать эмоциональных качелей, чтобы самим не развалить государство.
Украина
При этом он убежден, что ни до Пасхи, ни в ближайшее время война не закончится — для этого еще нужно очень много поработать.
По его словам, первоочередными задачами сейчас должен быть фронт, укрепление и пополнение Вооруженных Сил. Если у нас будет более сильная переговорная позиция "на земле", деятелям во всех столицах нового многополярного мира решить что-то о нас без нас будет значительно труднее, добавил военный.
Лыховий считает правильным сравнение: Украина сейчас как Чехословакия 1938 года, которая решила бороться. С теми лишь нюансами, которые мы приняли это полномасштабное сражение 2022 года, продолжаем его в дальнейшем, а в целом именно эта война длится уже 11 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хочет, чтобы в Украине прошли президентские выборы.
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