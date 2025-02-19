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В ВСУ спустили всех на землю, рассказав, будет ли мир до Пасхи и выборы

Первоочередной задачей сейчас является поддержка фронта, чтобы никто не мог говорить об Украине без Украины

сегодня, 11:46
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Ткачик Олеся

Пока нет никакого соглашения, а только попытки обвинить Украину в недоговороспособности и "решать" все без нее, говорит офицер ВСУ Дмитрий Лыховий. По его убеждению, в этой ситуации очень важно избегать эмоциональных качелей, чтобы самим не развалить государство.

В ВСУ спустили всех на землю, рассказав, будет ли мир до Пасхи и выборы

Украина

"Когда-то, возможно, будут выборы (не факт, что перед ними состоится ДМБ). И на этих выборах действительно будут выбирать между Путиным и не-Путиным. Но жить атмосферой внутренней взаимопоборки уже сейчас, работать в русле выборов – это значит приближать катастрофу", — отметил военный.

При этом он убежден, что ни до Пасхи, ни в ближайшее время война не закончится — для этого еще нужно очень много поработать.

По его словам, первоочередными задачами сейчас должен быть фронт, укрепление и пополнение Вооруженных Сил. Если у нас будет более сильная переговорная позиция "на земле", деятелям во всех столицах нового многополярного мира решить что-то о нас без нас будет значительно труднее, добавил военный.

Лыховий считает правильным сравнение: Украина сейчас как Чехословакия 1938 года, которая решила бороться. С теми лишь нюансами, которые мы приняли это полномасштабное сражение 2022 года, продолжаем его в дальнейшем, а в целом именно эта война длится уже 11 лет.

"Нынешняя ситуация (а в информационном поле она также будет только ухудшаться, будьте уверены) будет маркером, кто на стороне украинского государства, какое бы оно ни было, но наше, независимое. А кто – подыгрывает ее врагам, отстаивая собственные интересы, политические или финансовые. Запоминайте лица и действия первых и вторых, чтобы когда-нибудь потом использовать это знание", — подчеркнул офицер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хочет, чтобы в Украине прошли президентские выборы.




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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.lykhoviy/posts/pfbid0PQncemgkTvsF3xsnCSJus1nzUZPvRBF3ZiGBwi652HfACwFgzDn4KZk4Vmxiu3b4l
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