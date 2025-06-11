В ВСУ сообщили, что нужно захватить оккупантам, что пойти на Днепропетровщину

Россия пытается прорваться к Днепропетровщине, но несет большие потери — ВСУ сдерживают врага. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Он отметил, что, несмотря на многочисленные штурмовые группы, российские войска постоянно теряют людей и технику, не достигая прорывов:

"Противнику для того, чтобы зайти в Днепропетровскую область, необходимо взять такие населенные пункты, как Вольное Поле, Зеленое Поле, Новоселку. И там уже буквально, ну, 3-4 недели враг не имеет никаких успехов. Он пытается взять одну, вторую траншею, однако Силы обороны Украины там его уничтожают".

В то же время он признал, что у россиян достаточно штурмовых групп, чтобы несколько недель держать высокую интенсивность боевых столкновений.

Между тем, в Минобороны РФ сообщают, что группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубь нашей обороны.

"Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики (Донецкой области – ред.) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия к территории Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики (Донецкой области – ред.) и развивают наступление на территории Днепропетровской области", – пишут во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из прифронтовых громад на Днепропетровщине продолжается принудительная эвакуация детей. По данным начальника Днепрова Сергея Лысака, в пяти населенных пунктах Межевской громады, где постоянные вражеские обстрелы, принудительная эвакуация касается прежде всего детей в сопровождении родителей или законных представителей.