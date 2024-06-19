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В ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

Россияне действительно заблокированы в Волчанске, но их количество значительно меньше, чем сообщалось ранее, рассказал Юрий Повх.

сегодня, 19:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Волчанске на Харьковщине заблокировано несколько десятков российских оккупантов, а не сотни, как ранее сообщало издание Forbes. Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии для "Украинской правды".

В ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

"Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек – такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует", — отметил Повх.

Он пояснил, что ОТУВ "Харьков" осторожно относится к комментированию ситуации на фронте, поэтому избегает комментариев в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе, чтобы не подвергать опасности украинских защитников.

"Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", — добавил Повх.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне в Волчанске массово сдаются в плен. Украинские военные заблокировали до 400 россиян на химическом заводе в центре Волчанска, и по данным Украинского центра оборонных стратегий, тридцать россиян уже сдались после того, как неоднократные попытки спасти их не увенчались успехом.

СМИ отмечает, что через несколько недель ожесточенных боев части нескольких украинских бригад заблокировали российское наступление к северу от реки Волча. В то же время российские силы, эквивалентные, по меньшей мере, двум батальонам с сотнями пехотинцев, штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки. Журналисты предполагают, что план россиян заключался в том, чтобы захватить химический завод, а затем начать операцию по форсированию реки, чтобы ворваться в южный Волчанск.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461556/
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