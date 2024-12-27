В ВСУ сказали, где массово засели северные корейцы: как их подставили россияне

Военных из КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, прессуют сбросами ночью, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Военные КНДР

По его словам, военные из КНДР имеют позиции вблизи Сумской области, где их активно уничтожают Силы обороны.

"Есть позиции вблизи границы с Сумской областью (подальше от Курского выступа), так вот, там в траншеях сидят целые подразделения корейцев, которых очень удачно можно кошмарить ночью, ведь что-что, а тепликов или ночников кацапы своим друзьям зажали, и те очень утраченные ночью даже от сбросов", — отметил военный.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что, вероятно, в плен ВСУ попал первый военный из Северной Кореи.

"Честно говоря, толку нам с того будет мало, мне кажется, лучше бы русак попался в плен, потому что пленных КНДРовцев вряд ли кто-то будет менять, их государство наверняка полностью распрощалось с ними, когда отдавали на войну, потому что они были просто товар, за который им уже заплатили, а решке будет еще больше плевать на их судьбу", — отметил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне значительных потерь среди военнослужащих Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может прибегнуть к ротации или увеличению контингента в Курской области России. Это свидетельствует о критичном уровне потерь среди северокорейских солдат.

Эксперты отмечают, что потери среди северокорейских военных постоянно растут. По их словам, еще недавно разведка Южной Кореи, на которую ссылались западные СМИ, сообщала, что количество погибших и раненых военнослужащих КНДР в Курской области составило около 1100 человек.





