В ВСУ сказали, где массово засели северные корейцы: как их подставили россияне

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Ткачик Олеся
Военных из КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, прессуют сбросами ночью, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Военные КНДР
По его словам, военные из КНДР имеют позиции вблизи Сумской области, где их активно уничтожают Силы обороны.
Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что, вероятно, в плен ВСУ попал первый военный из Северной Кореи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне значительных потерь среди военнослужащих Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может прибегнуть к ротации или увеличению контингента в Курской области России. Это свидетельствует о критичном уровне потерь среди северокорейских солдат.
Эксперты отмечают, что потери среди северокорейских военных постоянно растут. По их словам, еще недавно разведка Южной Кореи, на которую ссылались западные СМИ, сообщала, что количество погибших и раненых военнослужащих КНДР в Курской области составило около 1100 человек.
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