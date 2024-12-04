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В ВСУ сказали, действительно ли РФ пойдут штурмом на Херсон до инаугурации Трампа

В настоящее время оккупанты проводят тренировки штурмовых групп в оккупированных районах Херсонщины

4 декабря 2024, 17:28
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Ткачик Олеся

Российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона, а также активно готовятся к форсированию Днепра. В частности, на левобережье они собрали около 300 катеров, сообщил в эфире Общественного пресс-секретаря Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, украинская армия готова к любому развитию событий.

В ВСУ сказали, действительно ли РФ пойдут штурмом на Херсон до инаугурации Трампа

Херсон

В Херсонском направлении российская армия продолжает активные атаки. Только за минувшие сутки зафиксировано семь попыток штурма.

"Они имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда больше наших сил и средств. Все эти штурмы оканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери", — подчеркнул Волошин.

По данным разведки, российские военные проводят тренировки штурмовых групп на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Для этого они используют катера так называемой "Днепровской флотилии", которую еще осенью перебросили на Тендровскую и Кинбурнскую косу.

"Они отрабатывают форсирование водных препятствий, переправу десантных групп. Это касается малых пехотных штурмовых подразделений", — отметил спикер.

Информация о 300 катёрах, собранных для возможного форсирования Днепра, известна командованию ВСУ. Украинская сторона постоянно ведет разведку, используя спутники, беспилотники и другие средства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин ранее заявлял, что в ближайших планах россиян – новое наступление на Херсон. В частности, оккупанты готовят лодки для переправы через Днепр, пытаясь реализовать свои амбиции на этом направлении.

Украинские силы готовы отразить любые атаки врага и защитить Херсонщину от новых угроз.



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Источник: https://suspilne.media/kherson/873777-vijskovi-rf-namagautsa-zakripitisa-na-ostrovah-poblizu-hersona-j-zibrali-300-kateriv-na-livoberezzi-volosin/
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