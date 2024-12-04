В ВСУ сказали, действительно ли РФ пойдут штурмом на Херсон до инаугурации Трампа

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Ткачик Олеся
Российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона, а также активно готовятся к форсированию Днепра. В частности, на левобережье они собрали около 300 катеров, сообщил в эфире Общественного пресс-секретаря Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, украинская армия готова к любому развитию событий.
Херсон
В Херсонском направлении российская армия продолжает активные атаки. Только за минувшие сутки зафиксировано семь попыток штурма.
По данным разведки, российские военные проводят тренировки штурмовых групп на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Для этого они используют катера так называемой "Днепровской флотилии", которую еще осенью перебросили на Тендровскую и Кинбурнскую косу.
Информация о 300 катёрах, собранных для возможного форсирования Днепра, известна командованию ВСУ. Украинская сторона постоянно ведет разведку, используя спутники, беспилотники и другие средства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин ранее заявлял, что в ближайших планах россиян – новое наступление на Херсон. В частности, оккупанты готовят лодки для переправы через Днепр, пытаясь реализовать свои амбиции на этом направлении.
Украинские силы готовы отразить любые атаки врага и защитить Херсонщину от новых угроз.
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