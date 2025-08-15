Сегодня в Анкоридже (Аляска) состоится долгожданная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Однако среди украинских военных царит скепсис: они не ожидают от саммита никаких реальных решений по прекращению войны. Как рассказал логист 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным Друг Варяг в комментарии 24 Канала, он не видит в дипломатических разговорах потенциала, который смог бы принести мир в Украину. По его мнению, единственным эффективным путём остается силовое сдерживание агрессора.

Фото: скриншот

"Что бы там ни говорили на Аляске, российские войска с нашей границы не исчезнут", — подчеркнул боец.

Он также подчеркнул, что Россия – это не только Путин, а вся система, которая десятилетиями формировалась на имперских амбициях.

"Они почувствовали запах крови. Они видят, что у нас проблемы с личным составом, а общество — в эмоциях из-за этих переговоров. По моему мнению, саммит на Аляске ничем не закончится", — подчеркнул военный.

Варяг призывает украинцев не полагаться на внешнюю помощь, а делать ставку на свои силы:

"У нас есть только мы. Вместо того чтобы ждать вооружения, мы должны научиться производить его самостоятельно. И рассчитывать — только на себя", — сказал он.

Также он раскритиковал сам формат переговоров Трампа и Путина без участия украинской стороны, считая его провальным и опасным.

"Обсуждение Украины без Украины — это дипломатическая катастрофа. Такой подход лишь усугубляет угрозу, ведь история доказывает: умиротворение агрессора не приносит миру", — отметил военный.

Между тем, западные СМИ пишут, что Трамп и Путин уже достигли определенного понимания, и не исключено, что на саммите будет объявлено о предварительных договоренностях. США, вероятно, будут пытаться закрепить образ Трампа как миротворца, а Россия стремится к ослаблению санкционного давления.

Как уже писали "Комментарии", российского диктатора Владимира Путина по прибытии в Анкоридж, штат Аляска, ожидает официальная церемония встречи, во время которой его лично поздравит Дональд Трамп. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации США.