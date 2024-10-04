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В ВСУ рассказали, воюют ли кадыровцы в Курской области

В Курской области ситуация динамичная, ВСУ ведут маневренные бои

сегодня, 11:23
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Ткачик Олеся

В течение недели линия фронта в Курской области оставалась относительно стабильной, но динамика боев постоянно меняется. Украинские Силы обороны то освобождают небольшие населенные пункты, то отбивают их у российских войск, пытающихся отвоевать утраченные позиции, сообщил в эфире 24 канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

В ВСУ рассказали, воюют ли кадыровцы в Курской области

Кадыровцы

По его словам, россияне сосредоточили более 40 тысяч военных, чтобы вытеснить украинские войска из Курской области. Враг действует по той же тактике, используемой в Авдеевке, Временном Яре и Угледаре: полное уничтожение населенных пунктов с помощью авиабомб, артиллерии и дронов. К счастью, говорит он, такие разрушения происходят в Курской области, а не в Сумской области.

Военный также подчеркнул, что ситуация на фронте динамична благодаря маневровой тактике сил обороны. Оккупанты теряют контроль, поскольку не могут предсказать, где украинские войска нанесут следующий удар. России тяжело вести скорую и инициативную войну, ведь это не их сильная сторона, добавил Сазонов.

Кроме того, он сообщил, что местного населения в районе боевых действий уже стало существенно меньше, поскольку многие выехали. Однако оставшиеся преимущественно спокойно реагируют на украинских военных, которые раздают им гуманитарную помощь, лекарства да воду.

Сазонов не исключает, что Кремль запустит новые волны пропаганды, чтобы дискредитировать украинские силы. Уже появляются ложные слухи о концлагере, который якобы был создан ВСУ возле Суджи. Украина пригласила представителей международных организаций, в частности Красного Креста, для проверки этих фейковых заявлений, однако ни одна из организаций пока не посетила Курщину.

Кстати, как сообщил Сазонов, к боевым действиям в Курской области были вовлечены кадыровские подразделения "Ахмат", но они не смогли справиться с поставленными задачами. По словам военного, кадыровцы больше специализируются на репрессиях против мирного населения на оккупированных территориях и подавлении бунтов, а в боях с регулярными войсками проявляют свою несостоятельность.

"Мы редко их видим, очень скучаем, потому что кадыровцы – лучший обменный фонд", – отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , с чем никак не может смириться Путин.




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Источник: https://24tv.ua/karta-kurskogo-napryamku-yaka-situatsiya-zaraz_n2655300
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