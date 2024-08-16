В ВСУ рассказали, пришло ли время для подписания мирного соглашения

Граничащие с Россией государства, объединив усилия, способные победить и разделить российскую территорию, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ продолжают наступать в Курской области. Фото из открытых источников

"Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение. Соглашение между всеми соседями РФ о разделе ее территории. Все страны, в которых это безумное образование в разные эпохи забирало земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить Россию расплатиться за преступления. Зайти, отрезать куски и присоединить к себе. И забыть о том, что Россия в ее нынешнем виде когда-то существовала", – подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ заявил, что Курской операцией ВСУ показали, что все возможно.

"Вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы, по меньшей мере, странно, а также непонятно, какие механизмы влияния Запад смог бы применить после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

Также портал "Комментарии" писал, что Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с фронта в Украине, сообщили CNN два американских чиновника. Как пишет издание со ссылкой на источники, несколько подразделений численностью не менее 1000 человек каждое переместились в Курскую область.

