logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ рассказали, пришло ли время для подписания мирного соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ рассказали, пришло ли время для подписания мирного соглашения

Соседи РФ должны разделить ее территорию

сегодня, 00:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Граничащие с Россией государства, объединив усилия, способные победить и разделить российскую территорию, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ рассказали, пришло ли время для подписания мирного соглашения

ВСУ продолжают наступать в Курской области. Фото из открытых источников

"Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение. Соглашение между всеми соседями РФ о разделе ее территории. Все страны, в которых это безумное образование в разные эпохи забирало земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить Россию расплатиться за преступления. Зайти, отрезать куски и присоединить к себе. И забыть о том, что Россия в ее нынешнем виде когда-то существовала", – подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ заявил, что Курской операцией ВСУ показали, что все возможно.

"Вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы, по меньшей мере, странно, а также непонятно, какие механизмы влияния Запад смог бы применить после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

Также портал "Комментарии" писал, что Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с фронта в Украине, сообщили CNN два американских чиновника. Как пишет издание со ссылкой на источники, несколько подразделений численностью не менее 1000 человек каждое переместились в Курскую область.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5318
Теги:

Новости

Все новости