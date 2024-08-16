В ВСУ рассказали, пришло ли время для подписания мирного соглашения

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Граничащие с Россией государства, объединив усилия, способные победить и разделить российскую территорию, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
ВСУ продолжают наступать в Курской области. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ заявил, что Курской операцией ВСУ показали, что все возможно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы, по меньшей мере, странно, а также непонятно, какие механизмы влияния Запад смог бы применить после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.
Также портал "Комментарии" писал, что Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с фронта в Украине, сообщили CNN два американских чиновника. Как пишет издание со ссылкой на источники, несколько подразделений численностью не менее 1000 человек каждое переместились в Курскую область.
Новости