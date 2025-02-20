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В ВСУ рассказали о новых тактических изменениях в действиях войск КНДР в Курской области

Хотя группы северокорейских военных и остаются больше, чем у россиян, их движение стало более осторожным.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Военные Северной Кореи снова вовлечены в боевые действия в Курской области, но теперь их тактика стала более осторожной по сравнению с предыдущим временем. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенант Станислав Краснов во время стрима "АрмияTV".

В ВСУ рассказали о новых тактических изменениях в действиях войск КНДР в Курской области

Войска КНДР.Фото: 24 Канал

"Они изменили свою тактику, уменьшив размеры штурмовых групп. Если раньше через поля проходили до 50 человек, то теперь это всего 10-15 человек", — отметил Краснов.

По его словам, хотя группы северокорейских военных и остаются больше, чем у россиян, их движение стало более осторожным, о чем свидетельствуют данные аэроразведки.

"Теперь они не действуют так смело, как раньше", — добавил он.

В прошлом году КНДР направила свои войска в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Северокорейские солдаты сконцентрированы в Курской области.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ в начале февраля, Северная Корея потеряла около 4 тысяч солдат на территории России. Как сообщает NHK, Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких моделей беспилотников для серийного производства.

По словам руководителя ГУР Министерства обороны Кирилла Буданова, привлечение военных КНДР к войне против Украины представляет серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Портал "Комментарии" писал, что влияние военной операции ВСУ на Курщине, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rf_lKz_bQO8&feature=youtu.be
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