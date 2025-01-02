Российские захватчики продолжают создавать плацдарм для наступления на город Покровск в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Под Покровским противник расширяет плацдарм для наступления. Вероятнее всего, враг попытается захватить село Котлы и по железнодорожном пути зайти в Покровск", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, соответствующая тактика "очень затратна по людям, но действенна, как показал пример Авдеевки".

Он подчеркнул, что у ВСУ есть силы для битвы за Покровск.

"При нормальной организации боя вражеские солдаты будут ложиться штабелями в Покровске. Надеюсь, что у высших родителей-командиров по идеям есть немного больше, чем предложения застрелиться в случае отсутствия возможности выполнить высокий приказ руководства", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.

