В ВСУ рассказали, какую тактику использует враг для захвата Покровска

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Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают создавать плацдарм для наступления на город Покровск в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, соответствующая тактика "очень затратна по людям, но действенна, как показал пример Авдеевки".
Он подчеркнул, что у ВСУ есть силы для битвы за Покровск.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.
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