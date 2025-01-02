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В ВСУ рассказали, какую тактику использует враг для захвата Покровска

Россияне приближаются к городу с юга

сегодня, 21:50
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают создавать плацдарм для наступления на город Покровск в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ рассказали, какую тактику использует враг для захвата Покровска

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Под Покровским противник расширяет плацдарм для наступления. Вероятнее всего, враг попытается захватить село Котлы и по железнодорожном пути зайти в Покровск", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, соответствующая тактика "очень затратна по людям, но действенна, как показал пример Авдеевки".

Он подчеркнул, что у ВСУ есть силы для битвы за Покровск.

"При нормальной организации боя вражеские солдаты будут ложиться штабелями в Покровске. Надеюсь, что у высших родителей-командиров по идеям есть немного больше, чем предложения застрелиться в случае отсутствия возможности выполнить высокий приказ руководства", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Bgbi6kdy6awzXGdZt5ZNUuJiDHzyTurnxCdXzvZaU9fXPcW9J5MZN5nfMEfw2iwql&id=100000878673787
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