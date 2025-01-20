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В ВСУ рассказали, царит ли в армии дух прекращения огня и скорого перемирия

В ВСУ оценили перспективу мирных переговоров, напомнив о том, что Россия - коварный враг

сегодня, 13:14
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Кравцев Сергей

В преддверии так называемых мирных переговоров РФ может усилить свое наступление на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В ВСУ рассказали, царит ли в армии дух прекращения огня и скорого перемирия

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Пример Дебальцево в свое время это показал. Вспомним и чеченские войны. Всегда, когда проводились переговоры, военно-политическое руководство России пыталось на линии фронта максимально создать сложную ситуацию для противника. Чтобы на переговорном процессе демонстрировать свою решимость, агрессию и желание показать, что они способны контролировать. И что они не просят, не дискутируют, а требуют принятия всех решений, которые они представляют", — отметил он.

Иван Тимочко добавил, что сейчас надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится — не стоит. В то же время, по словам Тимочко, пока Москва не достигла никаких стратегических целей, которые она ставила на 2023 и 2024 годы. А все продвижения врага на фронте — это лишь тактические успехи оккупантов.

Он также высказался о том, сколько времени могут занять переговоры между Москвой и Киевом.

По словам Тимочко, вопрос переговоров действительно сейчас активно обсуждается. Но на сегодняшний день ни одна из сторон переговорного процесса на дипломатическом уровне протокольно не зарегистрировала своих предложений. Нет состава комиссий, очерченного видения в соответствии с предложениями наших союзников. Поэтому это будет очень серьезный, затяжной процесс. Он может затянуться как на месяцы, так и на годы.

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