logo

BTC/USD

97550.51

ETH/USD

3337.80

LTC/USD

89.16

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ раскрыли цели оккупантов: что им приказал захватить Путин до Нового года
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ раскрыли цели оккупантов: что им приказал захватить Путин до Нового года

Путин приказал своим войскам взять под контроль Купянск

сегодня, 13:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Харьковской области ситуация в Купянском районе остается сложной. Российские войска продолжают попытки захватить Купянск-Узловой, имея для этого резервы и ресурсы, заявил в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

В ВСУ раскрыли цели оккупантов: что им приказал захватить Путин до Нового года

Купянск

По его словам, российские кафиры получили приказ до 1 ноября установить контроль над Купянск-Узловым и левобережной частью Купянщины. Однако мощное сопротивление Сил обороны Украины сорвало эти планы.

Как сообщил "Ахиллес" в течение текущей недели противник не добился никаких существенных успехов. Зато он несет значительные потери, в частности в живой силе, добавил командир.

Военный также подчеркнул, что с наступлением осени, когда опали листья, стало видно, как лесопосадки, служащие основными путями маневра для оккупантов, буквально усеяны телами погибших российских военных.

Впрочем, по его словам, несмотря на потери, российские войска продолжают атаковать. Их командиры поставили новый дедлайн – завершить наступление к Новому году.

"К Новому году – следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", – сообщил военный.

По его словам, вопреки сложной ситуации, украинские защитники демонстрируют устойчивость и уверенность в своей способности сорвать враждебные планы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выставил еще один дедлайн, который касается Курской области и Сумщины. В частности, он приказал в Сумской области создать плацдарм до 25 февраля следующего года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости