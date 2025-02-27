Спортсмены не должны иметь привилегий для выезда за границу, считают в ВСУ.

Спортсмены не спешат в ВСУ. Фото из отрытых источников

Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям львовского ФК "Карпаты" Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

На новость отреагировал офицер ВСУ Николай Мельник, высмеявший поступок Олега Авдыша.

"Прекрасная новость для болельщиков ФК "Карпаты" – на одного "куколда" в их команде стало меньше. Заместитель гендиректора "Карпат" не сумел "решать" с ТЦК и решил, что должно положить на себя тяжелое бремя судьбы патриота за границей", — написал Николай Мельник.

Он считает, что спортсмены не должны иметь особого права для выезда за границу и наравне со всеми гражданами служить в армии.

"Заканчивайте верить в то, что спорт важнее защиты Родины. Борцы, боксеры, футболисты – все нужны передовой. Посадка примет как родной", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

