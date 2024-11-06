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В ВСУ раскритиковали качество укреплений на Днепропетровщине

В ВСУ считают некачественными строящиеся укрепления в области

6 ноября 2024, 23:24
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Марьян Ощановский

В Днепропетровской области, к которой приближаются российские захватчики, должностные лица подошли достаточно халтурно к строительству защитных укреплений, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

В ВСУ раскритиковали качество укреплений на Днепропетровщине

Враг приближается к Днепропетровской области. Фото из отрытых источников

По словам офицера ВСУ, на одних участках на Днепропетровщине строительные работы действительно осуществляются, а на других должностные лица только делают вид, что строят укрепления.

"Уважаемые военные/невоенные должностные лица, которые контролируют и осуществляют строительство укреплений в Днепропетровской области, сообщаю, что укрепления где-то будут, а где-то только создают видимость работы. Говорю о том, что видел своими глазами", — рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ призвал чиновников отнестись ответственно к своей работе.

"Из-за вашего безразличия во время натиска россиян можно будет умножить на ноль все то, что настроили, например, на Запорожье. Россияне просто обойдут нормальные укрепления через местность, где такие укрепления отсутствуют", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидовом", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4148
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