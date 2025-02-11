В ВСУ раскритиковали идею Зеленского о спецконтрактах для молодежи

Создание специальных контрактов для молодых людей от 18 до 24 лет является несправедливым подходом к мобилизации. Такое мнение высказал Александр Матяш, военнослужащий ВСУ, в эфире "Новости. Live".

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"Есть солдаты, которые уже три года находятся на передовой. Если для молодых людей 18-24 лет предлагают контракт в год, и после этого они могут выйти со службы, то почему не может так быть для тех, кто уже долго воюет, теряет здоровье и проходит из-за тяжелых испытаний? их льгот или вознаграждений", – объяснил он.

Матяш добавил, что этот подход не является частью системной борьбы с врагом, а больше напоминает "тушение пожара".

"Это неправильный путь. Если мы пытаемся заманить 18-24 летних специальными условиями, то как быть с теми, кто воюет с самого начала войны? Со мной сейчас в кабинете есть мужчины, которые служат уже много лет. Почему они должны работать в этих условиях?

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ рассказал о разработке специального контракта для привлечения мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в ряды Сил обороны Украины. Впоследствии Зеленский поделился подробностями этого контракта. Он предусматривает несколько льгот, в том числе бесплатное обучение в любом вузе и ипотеку с нулевым процентом. Кроме того, по словам президента, люди этого возраста могут подписать контракт на год, а не до завершения военного положения.

Ранее "Комментарии" уже писали, что мужчин, не достигших официально установленного мобилизационного возраста, 18-25 лет, планируют стимулировать к добровольному вступлению в ряды ВСУ путем введения системы мотивационных контрактов. По данным источников в Генеральном штабе ВСУ, условия таких контрактов сейчас разрабатываются в Министерстве обороны.