В ВСУ прокомментировали новую должность скандального Гладкого

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Кравцев Сергей
Командование сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ.
В ВСУ прокомментировали назначение Гладкого
Также отмечается, что ССС находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения и иногда тишины. Поэтому украинцев и СМИ призвали "перед распространением какой-либо информации проверять ее достоверность".
О российском гражданстве жены Гладкого Елены и спортивных выступлениях его дочери Татьяны под российским флагом в заявлении не упомянули.
Следует отметить, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Его на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Читайте на портале "Комментарии" — в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.
Офис президента обнародовал указ Зеленского за №600/2024 от 30 августа 2024 года.
Впоследствии, в своем вечернем обращении, президент подтвердил информацию о том, что уволил Николая Олещука.
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