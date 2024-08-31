Командование сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ.

В ВСУ прокомментировали назначение Гладкого

"Капитан 1 ранга Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил Оружий Сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи по разным важным направлениям", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что ССС находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения и иногда тишины. Поэтому украинцев и СМИ призвали "перед распространением какой-либо информации проверять ее достоверность".

О российском гражданстве жены Гладкого Елены и спортивных выступлениях его дочери Татьяны под российским флагом в заявлении не упомянули.

Следует отметить, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Его на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Назначение Романа Гладкого – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальника штаба СБС, а нужен именно человек, который не имел ни одного человека, ни одного человека, который ни одного человека не имел ни одного человека, который ни один человек не имел никакого отношения. беспилотников?", — пишет проект Deep State.

Читайте на портале "Комментарии" — в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Офис президента обнародовал указ Зеленского за №600/2024 от 30 августа 2024 года.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Впоследствии, в своем вечернем обращении, президент подтвердил информацию о том, что уволил Николая Олещука.



