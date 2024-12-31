logo

BTC/USD

93417.41

ETH/USD

3331.18

LTC/USD

103.40

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ прокомментировали назначение военного омбудсмена
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ прокомментировали назначение военного омбудсмена

Пост омбудсмена заняла Решетилова

31 декабря 2024, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В ВСУ отреагировали на назначение Владимиром Зеленским уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих правозащитницы Ольги Решетиловой.

В ВСУ прокомментировали назначение военного омбудсмена

Зеленский назначил военного омбудсмена. Фото из открытых источников

"Назначение на должность военного омбудсмена человека, который "дупля не режет" по военному делу, – это, конечно, сильно. Подчеркиваю, что сильнейший правозащитник ногу слопает в настоящих перипетиях военных внутренних дел", — прокомментировал офицер ВСУ Николай Мельник.

Впрочем, отметил он, не стоит переживать по поводу назначения.

"У военного омбудсмена будет не так уж много полномочий, чтобы на что-то влиять. Будет писать доклады, как все плохо и давать советы, к которым не будут прислушиваться", — добавил офицер ВСУ.

Как известно, глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов. "Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — подчеркнул президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RVsbU1UAcpkiGas9SBphCmfKHUowHpAnTwS8AoC1vKhKCgbLH51fCZuGsdAgSjufl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости