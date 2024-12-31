В ВСУ прокомментировали назначение военного омбудсмена

В ВСУ отреагировали на назначение Владимиром Зеленским уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих правозащитницы Ольги Решетиловой.

Зеленский назначил военного омбудсмена. Фото из открытых источников

"Назначение на должность военного омбудсмена человека, который "дупля не режет" по военному делу, – это, конечно, сильно. Подчеркиваю, что сильнейший правозащитник ногу слопает в настоящих перипетиях военных внутренних дел", — прокомментировал офицер ВСУ Николай Мельник.

Впрочем, отметил он, не стоит переживать по поводу назначения.

"У военного омбудсмена будет не так уж много полномочий, чтобы на что-то влиять. Будет писать доклады, как все плохо и давать советы, к которым не будут прислушиваться", — добавил офицер ВСУ.

Как известно, глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов. "Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — подчеркнул президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.