В ВСУ призывают "идти на Киев": что происходит

Россияне пытаются повлиять на панику в украинском обществе и нивелировать героизм украинских военных.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в сети распространяется видео, в котором якобы бойцы 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ призвали украинских военных к восстанию и идти на Киев. Отмечается, что видео в сети распространяют российские пропагандисты.

“В руководстве 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ фактчекерам проекта "БезБрехни" сообщили, что военнослужащие их бригады не причастны к созданию этих видеозаписей. Более того, в бригаде нет бойца из растиражированного фейкоробами ролика, которого выдают за их военного. По всей видимости, это российский актер, а видео – постановка пропагандистов РФ”, — сообщили в Центре.

Также отмечается, что расследователи добавили, что в России действует ряд креативных агентств и театральных студий, участвующих в производстве дискредитационного контента об украинских военных.

"Одна из них – студия "Крылья", которая получает финансирование из закрытых бюджетов минобороны РФ и специализируется на съемке роликов по дестабилизации украинского общества и дезинформационных кампаниях против защитников Украины", — пояснили в Центре.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", уже торжествуют — удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире.



