В ВСУ призывают "идти на Киев": что происходит

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Кречмаровская Наталия
Россияне пытаются повлиять на панику в украинском обществе и нивелировать героизм украинских военных.
Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в сети распространяется видео, в котором якобы бойцы 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ призвали украинских военных к восстанию и идти на Киев. Отмечается, что видео в сети распространяют российские пропагандисты.
Также отмечается, что расследователи добавили, что в России действует ряд креативных агентств и театральных студий, участвующих в производстве дискредитационного контента об украинских военных.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", уже торжествуют — удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире.
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