В ВСУ призывали военных не писать на автомобилях "Не ТЦК"

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Марьян Ощановский
Бессознательные граждане поджигают автомобили украинских военнослужащих не из-за негативного отношения к ТЦК. Соответствующие преступления – это диверсии российских спецслужб.
Россияне продолжают диверсии против украинских военных. Фото из открытых источников
Поэтому, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, военным не стоит клеить на свои автомобили надписи "Не ТЦК".
По его мнению, военным следует отказаться от практики размещения на своих автомобилях соответствующих надписей, чтобы в обществе не возникало впечатление, что поджоги автомобилей – это внутренняя проблема украинцев, а не диверсии россиян.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.
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Ігор
сегодня, 21:30
Якраз через це і РФ тут ні до чого. За якими проблемами внутрішніми чи зовнішніми ваш корумпований вождь перевзувається? То він кордони 1991 обіцяв бо маразм Байден мільярди давав. Тепер раптом до миру-95 прагне, ще й Трампа випередити хоче. Він вас поспіхом здасть ще й героєм буде.
Ігор
сегодня, 21:30
Якраз через це і РФ тут ні до чого. За якими проблемами внутрішніми чи зовнішніми ваш корумпований вождь перевзувається? То він кордони 1991 обіцяв бо маразм Байден мільярди давав. Тепер раптом до миру-95 прагне, ще й Трампа випередити хоче. Він вас поспіхом здасть ще й героєм буде.