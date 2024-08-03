В ВСУ призывали военных не писать на автомобилях "Не ТЦК"

Бессознательные граждане поджигают автомобили украинских военнослужащих не из-за негативного отношения к ТЦК. Соответствующие преступления – это диверсии российских спецслужб.

Россияне продолжают диверсии против украинских военных. Фото из открытых источников

Поэтому, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, военным не стоит клеить на свои автомобили надписи "Не ТЦК".

" Если кто-то наивно думает, что надпись на военных автомобилях "Не ТЦК" спасет – уверяю, это ошибочное суждение. К сожалению, и среди военных почему-то нет полного понимания, какова настоящая причина всех этих поджогов машин. Такие диверсии не связаны с отрицательным отношением к ТЦК. Занимаются этим только наемные за деньги РФ украинские невежды, иногда даже не задумывающиеся, что они делают", — подчеркнул Максим Жорин.

По его мнению, военным следует отказаться от практики размещения на своих автомобилях соответствующих надписей, чтобы в обществе не возникало впечатление, что поджоги автомобилей – это внутренняя проблема украинцев, а не диверсии россиян.

"Перестаньте лепить эти таблички. Россия этого и добивается – чтобы выглядело, будто это наша внутренняя проблема, а не их диверсионная работа", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.

