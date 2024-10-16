В ВСУ предупредили Южную Корею: предложили прислать в Украину своих военных

На фоне ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР становится ясно, что Северная Корея стремится не столько помочь России завоевать Украину, сколько получить реальный боевой опыт в условиях современной войны, заявил военный Денис Ярославский.

Украина и Южная Корея

По его словам, в ближайшее время КНДР планирует направить в Курскую область дивизию численностью 10 000 человек.

"Вход на территорию Украины северокорейских комбатантов неизбежно повлечёт жёсткую реакцию США и обострит и без того сложные отношения с Китаем (куратором КНДР). Поэтому пока Ким не пойдёт на такой шаг. Фактически войска КНДР будут воевать с нами, но юридически они будут действовать в рамках договора, помогая российской армии "деоккупировать" территорию РФ", — говорит военный.

По его словам, важно, чтобы Сеул осознал, что все маневры военных КНДР на войне с Украиной, это – подготовка к войне с Южной Кореей, сама война может начаться в 2027 году.

"Сегодня у Сеула есть шанс подготовить свои вооружённые силы к такому сценарию, действуя зеркально, направив в Украину аналогичную дивизию и предоставив современные военные технологии для испытания в реальных боевых условиях. Это позволит Южной Корее укрепить свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские возможности, используя боевой опыт украинской армии", — говорит Ярославский.

Он считает, что для Южной Кореи и других азиатских стран важно рассмотреть создание регионального альянса, альтернативного НАТО, для противостояния растущему влиянию Китая и обеспечения стабильности в регионе. Такой альянс позволит азиатским странам действовать согласованно, укрепляя безопасность и защищая свои интересы в условиях меняющейся глобальной обстановки.

"Как только КНДР начнёт военные действия, можно ожидать снижение рыночной капитализации южнокорейских компаний на 20–30% или более, что составит потери порядка $300–500 миллиардов. А учитывая близость Сеула к границе КНДР (около 60 км, примерно как расстояние от Харькова до Белгорода), после первой же дроново-ракетной атаки квартиры в Сеуле могут обесцениться до уровня жилья в Харькове", — говорит военный.

Он выразил даже надежду по поводу того, что в ближайшее время можно будет увидеть в Украине президента Южной Кореи и его генералов с предложением инвестиций в Силы Обороны, включая финансовую поддержку и передовые военные технологии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько Путин хочет купить солдат у Ким Чен Ына.



