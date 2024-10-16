В ВСУ предупредили Южную Корею: предложили прислать в Украину своих военных

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Ткачик Олеся
На фоне ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР становится ясно, что Северная Корея стремится не столько помочь России завоевать Украину, сколько получить реальный боевой опыт в условиях современной войны, заявил военный Денис Ярославский.
Украина и Южная Корея
По его словам, в ближайшее время КНДР планирует направить в Курскую область дивизию численностью 10 000 человек.
По его словам, важно, чтобы Сеул осознал, что все маневры военных КНДР на войне с Украиной, это – подготовка к войне с Южной Кореей, сама война может начаться в 2027 году.
Он считает, что для Южной Кореи и других азиатских стран важно рассмотреть создание регионального альянса, альтернативного НАТО, для противостояния растущему влиянию Китая и обеспечения стабильности в регионе. Такой альянс позволит азиатским странам действовать согласованно, укрепляя безопасность и защищая свои интересы в условиях меняющейся глобальной обстановки.
Он выразил даже надежду по поводу того, что в ближайшее время можно будет увидеть в Украине президента Южной Кореи и его генералов с предложением инвестиций в Силы Обороны, включая финансовую поддержку и передовые военные технологии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько Путин хочет купить солдат у Ким Чен Ына.
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