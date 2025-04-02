В ВСУ предупредили: РФ не отказалась от планов захватить Киев

Сегодня, 2 апреля, исполняется третья годовщина освобождения Киевщины — день, когда завершился одновременно героический и наиболее странный период этой войны, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

РФ до сих пор хочет захватить Киев. Фото из открытых источников

"Не думаю, что это какая-то новость – заставить россиян бежать из Киевской области удалось исключительно благодаря личному мужеству и авантюризму бойцов, а не оборонной стратегии. Более того – я бы вообще говорил о ее отсутствии", — рассказал Максим Жорин.

По его словам, едва ли не каждый бой на Киевщине — это была смесь хаотических и однозначно героических поступков, сопровождавшихся огромным желанием уничтожать врага.

Офицер ВСУ уверен, что руководство РФ до сих пор не отвергло планы по захвату столицы Украины.

"И не думаю, что на эти планы сильно повлияет, какая там будет позиция Дональда Трампа", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.