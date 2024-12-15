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В ВСУ предупредили, куда РФ готовится перебросить северокорейские войска

Россия на фронте несет большие потери, поэтому готовятся использовать северных корейцев не только в Курской области

сегодня, 14:28
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Ткачик Олеся

Украинские военные рассматривают вероятность привлечения северокорейских военных к боевым действиям на востоке Украины из-за значительных потерь среди российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В ВСУ предупредили, куда РФ готовится перебросить северокорейские войска

Войска КНДР

Волошин отметил, что в настоящее время информация о присутствии северокорейских военных на востоке Украины отсутствует. В то же время известно, что Россия уже использовала их для штурмовых действий в Курской области.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь именно на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами примут участие в боевых действиях. Однако наши защитники готовы к их встрече, и так же, как российских окупантов , их будут уничтожать", — подчеркнул Волошин.

Спикер подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор любым захватчикам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины возле города Суджа, на территории РФ. Силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии. Бой был тяжелым. Врагу удалось добраться до украинских позиций, благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась.




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