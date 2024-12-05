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В ВСУ объяснили, почему Россия использует тактику "мясных штурмов": какая опасность для Украины

Россия активно использует "мясные штурмы" на войне в Украине.

5 декабря 2024, 11:05
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Slava Kot

Представительница ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что Россия на Торецком направлении совершает непрерывные пехотные штурмы, не считая потери собственной армии. По ее словам, основная задача таких "мясных штурмов" – истощить Украину.

В ВСУ объяснили, почему Россия использует тактику "мясных штурмов": какая опасность для Украины

Война в Украине. Фото из открытых источников

Анастасия Бобовникова рассказала о ситуации в Торецке, где по ее словам идут тяжелые городские бои

"Враг пытается давить на нас "мясом", не считая за людей своих военнослужащих, считая их расходником, которым можно забрасывать Силы обороны, пока мы не истощимся. К сожалению, они имеют очень большой ресурс этого "мяса"", — говорит спикер ОТУ "Луганск".

Она объясняет, что техника на этом направлении используется гораздо меньше, однако Россия вбрасывает большое количество человеческого ресурса. Кроме того, российские штурмы происходят постоянно под прикрытием артиллерии.

"Сначала происходит артподготовка и затем пехотный штурм. Они пытаются заскочить наших военных в невыгодном положении, когда те скрываются от артиллерии. При этом россияне не считаются с тем, что сами могут пострадать от своей же "арты"", — говорит Бобовникова и добавляет, что россияне "сами не ценят свою жизнь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики совершили продвижение в городе Торецк Донецкой области. По словам военного, россияне штурмуют всем на этом направлении: от БТРов до автомобилей и самокатов.

Также "Комментарии" писали, что на фронте заметили странных русских штурмовиков. По словам журналиста Юрия Бутусова, это штурмовые роллеры и рота ударных гироскутеров.



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