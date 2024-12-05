В ВСУ объяснили, почему Россия использует тактику "мясных штурмов": какая опасность для Украины

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Slava Kot
Представительница ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что Россия на Торецком направлении совершает непрерывные пехотные штурмы, не считая потери собственной армии. По ее словам, основная задача таких "мясных штурмов" – истощить Украину.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Анастасия Бобовникова рассказала о ситуации в Торецке, где по ее словам идут тяжелые городские бои
Она объясняет, что техника на этом направлении используется гораздо меньше, однако Россия вбрасывает большое количество человеческого ресурса. Кроме того, российские штурмы происходят постоянно под прикрытием артиллерии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики совершили продвижение в городе Торецк Донецкой области. По словам военного, россияне штурмуют всем на этом направлении: от БТРов до автомобилей и самокатов.
Также "Комментарии" писали, что на фронте заметили странных русских штурмовиков. По словам журналиста Юрия Бутусова, это штурмовые роллеры и рота ударных гироскутеров.
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