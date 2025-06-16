В ВСУ объяснили, как создают мобилизационные планы для ТЦК

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил, как формируются мобилизационные задачи для территориальных центров комплектования (ТЦК). Эти планы создаются с учетом настоящей потребности армии в личном составе и обстановки на фронте.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В комментарии "Украинской правде" управление коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ сообщило о том, какие существуют критерии для создания плана мобилизации для ТЦК. Планирование осуществляется централизованно на уровне Генштаба, определяющего общую потребность в личном составе для комплектования подразделений.

"Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки", — говорится в заявлении.

Распределение мобилизационных планов между регионами осуществляется на основе данных системы "Оберег". Она учитывает количество военнообязанных в каждой области и позволяет составить задачи в соответствии с человеческими ресурсами конкретной территории.

Таким образом, Генштаб формирует общий план мобилизации. Областные ТЦК получают задания и передают их районным центрам. Районные ТЦК составляют персональные списки, выдают повестки, ведут учет и организуют оповещения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно. По словам президента, это почти в два раза меньше, чем удается России привлекать на фронт в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что работник ТЦК был направлен на фронт после скандального инцидента.