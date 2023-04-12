logo

BTC/USD

29973.64

ETH/USD

1868.73

LTC/USD

91.75

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ не исключают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы: какое решение ждут
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ не исключают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы: какое решение ждут

Западные пилоты могут согласиться сесть за штурвал F-16 в Украине

сегодня, 11:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Воздушных силах не исключают возможности, когда иностранцы могут служить в авиации ВСУ, ведь в Украине это разрешает соответствующая процедура. Однако, в первую очередь, необходимо решение о передаче F-16. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ не исключают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы: какое решение ждут

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер в очередной раз напомнил, что противник продолжает применять тактическую авиацию по всей линии фронта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. Атакуют и с севера, и с юга, и с востока. Продолжают использовать управляемые авиационные бомбы. Это новый тип угрозы, на который должны как-то реагировать. Нужно прежде всего беречь людей, наши войска и ожидать того усиления, которое должно прийти с запада, чтобы защитить наше небо", — подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация наша наносит ответные удары, но Силы обороны не имеют такой мощной группировки.

"Наша авиация ежедневно наносит по оккупантам ракетно-бомбовые удары. Это штурмовые самолеты и бомбардировщики. Более 10 групповых авиаударов нанесены за прошедшие сутки Воздушными силами. Также применяются средства поражения по ПВО противника противорадиолокационными ракетами", — рассказал Игнат.

В то же время, он отметил, что ВСУ ожидают решения от союзников касательно передачи Украине F-16.

Игнат отметил, что Командующий Воздушными силами призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит решение Кремля с электронными повестками – перед какой дилеммой окажутся россияне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

rtyrty

сегодня, 10:32

Быстрые, анонимные и бесплатные ceкc знaкомcтва - здесь очень много дeвyшек и все они хотят лишь ceкca, пользyйся ----- https://urlis.net/club


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!