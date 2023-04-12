В ВСУ не исключают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы: какое решение ждут

В Воздушных силах не исключают возможности, когда иностранцы могут служить в авиации ВСУ, ведь в Украине это разрешает соответствующая процедура. Однако, в первую очередь, необходимо решение о передаче F-16. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер в очередной раз напомнил, что противник продолжает применять тактическую авиацию по всей линии фронта.

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"Это и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. Атакуют и с севера, и с юга, и с востока. Продолжают использовать управляемые авиационные бомбы. Это новый тип угрозы, на который должны как-то реагировать. Нужно прежде всего беречь людей, наши войска и ожидать того усиления, которое должно прийти с запада, чтобы защитить наше небо", — подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация наша наносит ответные удары, но Силы обороны не имеют такой мощной группировки.

"Наша авиация ежедневно наносит по оккупантам ракетно-бомбовые удары. Это штурмовые самолеты и бомбардировщики. Более 10 групповых авиаударов нанесены за прошедшие сутки Воздушными силами. Также применяются средства поражения по ПВО противника противорадиолокационными ракетами", — рассказал Игнат.

В то же время, он отметил, что ВСУ ожидают решения от союзников касательно передачи Украине F-16.

Игнат отметил, что Командующий Воздушными силами призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16.

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