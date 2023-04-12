В ВСУ не исключают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы: какое решение ждут

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Кравцев Сергей
В Воздушных силах не исключают возможности, когда иностранцы могут служить в авиации ВСУ, ведь в Украине это разрешает соответствующая процедура. Однако, в первую очередь, необходимо решение о передаче F-16. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Спикер в очередной раз напомнил, что противник продолжает применять тактическую авиацию по всей линии фронта.
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По его словам, украинская авиация наша наносит ответные удары, но Силы обороны не имеют такой мощной группировки.
В то же время, он отметил, что ВСУ ожидают решения от союзников касательно передачи Украине F-16.
Игнат отметил, что Командующий Воздушными силами призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16.
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