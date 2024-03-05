В ВСУ назвали важную миссию, которую могли бы выполнять иностранные войска в Украине

Размещение в Украине армий западных государств на сегодняшний день вряд ли возможно. Однако такие войска могли бы контролировать границу с Беларусью, благодаря чему освободили бы немало украинских сил для участия в боях на юге и востоке, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Макрон заговорил о возможности отправки западных войск в Украину. Фото из открытых источников

"Все чаще появляются заявления западных политиков о возможности размещения иностранных войск в Украине. На сегодняшний день считаю такую идею хорошей, но, к сожалению, мало реальной. Конечно, непосредственное участие в боях они точно брать не будут. Однако некоторые задачи выполнять могут. К примеру, осуществлять инструкторскую деятельность и вспомогательные работы. А лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы. Мы бы таким образом освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", — подчеркнул офицер ВСУ.

Как известно, недавно Эммануэль Макрон допустил отправку в Украину западных войск, однако большинство европейских лидеров подвергли критике его заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".