В ВСУ назвали главную причину, почему враг так упорно штурмует Торецк

Российские силы стремятся установить контроль над Торецком и Временным Яром, чтобы выйти на фланги Константиновки и продолжить наступательные действия в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил Святослав Лесюк — заместитель командира 1-го механизированного батальона по психологической поддержке 42-й отдельной механизированной бригады.

Битва за Торецк. Фото: 24 Канал

"Им не так важен сам город, как контроль над территорией и возможность отчитаться Кремлю о 'взятой Донбассе'. Увлечение Торецкого и Временного Яра — это лишь этап более широкого плана: обойти Константиновку, дальше продвинуться в Дружковку, а потом атаковать Славянск. "Но меньше заметил он.

Бои за Торецк продолжаются уже девять месяцев. По словам Лесюка, ситуация здесь гораздо более напряженная, чем во время обороны Бахмута.

"18 апреля исполняется девять месяцев, с тех пор как наши войска держат Торецк. Так же, как и Бахмут, город обороняется долго, однако интенсивность боев здесь значительно выше. В Бахмуте оккупанты преимущественно обходили город, а здесь они зашли внутрь, воспользовавшись моментом ротации наших подразделений в июле 2024 года".

Российские войска смогли захватить центр города, где сосредоточены административные здания и многоэтажки, что позволяет им обустраивать огневые точки и вести обстрелы украинских позиций.

"Нашим бойцам приходится воевать в сложнейших условиях, но оборона держится", — подытожил Лесюк.

Ранее "Комментарии" сообщали, что российские захватчики пытаются обойти населенные пункты на Торецком направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".