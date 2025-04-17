В ВСУ назвали главную причину, почему враг так упорно штурмует Торецк

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Клименко Елена
Российские силы стремятся установить контроль над Торецком и Временным Яром, чтобы выйти на фланги Константиновки и продолжить наступательные действия в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил Святослав Лесюк — заместитель командира 1-го механизированного батальона по психологической поддержке 42-й отдельной механизированной бригады.
Битва за Торецк. Фото: 24 Канал
Бои за Торецк продолжаются уже девять месяцев. По словам Лесюка, ситуация здесь гораздо более напряженная, чем во время обороны Бахмута.
Российские войска смогли захватить центр города, где сосредоточены административные здания и многоэтажки, что позволяет им обустраивать огневые точки и вести обстрелы украинских позиций.
Ранее "Комментарии" сообщали, что российские захватчики пытаются обойти населенные пункты на Торецком направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
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