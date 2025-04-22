В ВСУ назвали циничную цель Путина объявить "Пасхальное перемирие"

Российские войска использовали так называемое пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, не для прекращения огня, а как возможность укрепить свои боевые позиции — особенно на Лиманском направлении. После завершения этого краткосрочного "затишья" 21 апреля оккупанты начали интенсивное наступление силами пехоты. Об этом сообщила Анастасия Блищик, пресс-секретарь 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго, в эфире "Общественное.Новости".

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"На самом деле это 'перемирие' лишь усугубило ситуацию. Уже после его объявления мы столкнулись с интенсивными артиллерийскими обстрелами. Враг активно использовал ударные дроны, а один из наших батальонов попал под пехотный штурм", — рассказала она.

По ее словам, под прикрытием "режима тишины" российские силы подтягивали пехотные подразделения к передовой, вооруженные гранатометами и пулеметами. Аэроразведка бригады зафиксировала перемещение более 120 военных РФ, расположившихся в лесополосах, посадках, руинах и укрытиях вблизи линии фронта.

"Только что завершился срок действия 'перемирия', россияне сразу перешли в наступление масштабными силами пехоты", — добавила Блищик.

Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о начале "пасхального перемирия", которое должно было действовать с вечера пятницы до полуночи воскресенья, 21 апреля. Российское Минобороны сообщило, что его соблюдение возможно только при условии "зеркального" ответа со стороны Украины. Как показали события на фронте, объявленное "перемирие" явилось лишь прикрытием для подготовки нового наступления со стороны РФ.

Как уже писали "Комментарии", на международной арене уже долгое время обсуждается возможность заключения перемирия между Украиной и Россией. Хотя добиться значительного прогресса в этом направлении пока не удалось, временное перемирие могло бы быть выгодным для Украины.