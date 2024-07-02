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В ВСУ назревают серьезные проблемы: что произошло

Несмотря на проблемы у россиян, украинские подразделения страдают от дефицита личного состава

2 июля 2024, 22:24 comments17064
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российская армия выдыхается в наступлении из-за больших потерь, однако подразделения ВСУ страдают от острой нехватки личного состава, сообщил офицер Николай Мельник.

В ВСУ назревают серьезные проблемы: что произошло

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

"В тот момент, когда украинская система мобилизации не может сняться с ручника, российская – перегрета. Это было неизбежно, ведь около шести месяцев россияне теряют убитыми и ранеными на поле боя около тысячи солдат. На определенном этапе им удавалось пополнять личный состав за счет рекрутинговых центров от Зимбабве до Непала, но и там люди начинают заканчиваться, поскольку историй успеха нет. А солдаты удачи любят зарабатывать деньги, а не гибнуть в степях Украины", – написал Николай Мельник.

Несмотря на проблемы у россиян, отметил офицер ВСУ, в Украине также немногие скажут, сколько реально солдат во взводах, ротах, батальонах.

По словам военнослужащего, россияне выдыхаются, но без срочного пополнения нашим частям скоро не будет кем защищать "воспетые в легендах оборонительные валы, которые строят наши инженера".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mzQxvKGP8cC5GDbAhSPS6hZ5MmJBwYS7KKPiSRMNqCnr7MUz4EXWiVTiLfXNhqLol&id=100000878673787
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