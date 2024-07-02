В ВСУ назревают серьезные проблемы: что произошло

Российская армия выдыхается в наступлении из-за больших потерь, однако подразделения ВСУ страдают от острой нехватки личного состава, сообщил офицер Николай Мельник.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

"В тот момент, когда украинская система мобилизации не может сняться с ручника, российская – перегрета. Это было неизбежно, ведь около шести месяцев россияне теряют убитыми и ранеными на поле боя около тысячи солдат. На определенном этапе им удавалось пополнять личный состав за счет рекрутинговых центров от Зимбабве до Непала, но и там люди начинают заканчиваться, поскольку историй успеха нет. А солдаты удачи любят зарабатывать деньги, а не гибнуть в степях Украины", – написал Николай Мельник.

Несмотря на проблемы у россиян, отметил офицер ВСУ, в Украине также немногие скажут, сколько реально солдат во взводах, ротах, батальонах.

По словам военнослужащего, россияне выдыхаются, но без срочного пополнения нашим частям скоро не будет кем защищать "воспетые в легендах оборонительные валы, которые строят наши инженера".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.