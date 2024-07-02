В ВСУ назревают серьезные проблемы: что произошло

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Марьян Ощановский
Российская армия выдыхается в наступлении из-за больших потерь, однако подразделения ВСУ страдают от острой нехватки личного состава, сообщил офицер Николай Мельник.
РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников
Несмотря на проблемы у россиян, отметил офицер ВСУ, в Украине также немногие скажут, сколько реально солдат во взводах, ротах, батальонах.
По словам военнослужащего, россияне выдыхаются, но без срочного пополнения нашим частям скоро не будет кем защищать "воспетые в легендах оборонительные валы, которые строят наши инженера".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.
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