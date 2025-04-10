В ВСУ на важный нюанс относительно последних атак дронами: что происходит

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Клименко Елена
При массированных дроновых атаках Россия меняет тактику в зависимости от погодных условий и поставленных боевых задач. Об этом заявил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, в эфире телемарафона.
Фото: 24 Канал
Как пояснил спикер, в ночь на сегодняшний день украинские города снова подверглись массированной атаке дронами-камикадзе типа "Шахед", к которым добавили дроны-имитации. В общей сложности зафиксирован запуск 145 беспилотников, из которых удалось уничтожить 85. Еще около полусотни либо не были обнаружены, либо потерялись с радаров.
Он подчеркнул, что тактика врага меняется в зависимости от погодных условий: "Если наблюдается облачность и пониженная видимость, это дает оккупантам преимущество – они пользуются такими условиями для атаки. Запуски проходят как сверхмалых высот, так и более 2 км".
По его словам, россияне намеренно перенасыщают отдельные районы большим количеством БПЛА, чтобы перегрузить системы ПВО.
Основными оружиями в борьбе с беспилотниками остаются мобильные огневые группы Сил обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые приглушают сигналы управления дронами и сбивают их с курса.
Портал "Комментарии" писал, что утром в четверг, 13 марта, неизвестные беспилотники атаковали Саратовскую область России. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин.
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