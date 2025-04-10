В ВСУ на важный нюанс относительно последних атак дронами: что происходит

При массированных дроновых атаках Россия меняет тактику в зависимости от погодных условий и поставленных боевых задач. Об этом заявил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, в эфире телемарафона.

Фото: 24 Канал

Как пояснил спикер, в ночь на сегодняшний день украинские города снова подверглись массированной атаке дронами-камикадзе типа "Шахед", к которым добавили дроны-имитации. В общей сложности зафиксирован запуск 145 беспилотников, из которых удалось уничтожить 85. Еще около полусотни либо не были обнаружены, либо потерялись с радаров.

"Раньше количество таких атак было меньше, но сейчас противник все чаще прибегает к массированным ударам, терроризируя прифронтовые области — Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что тактика врага меняется в зависимости от погодных условий: "Если наблюдается облачность и пониженная видимость, это дает оккупантам преимущество – они пользуются такими условиями для атаки. Запуски проходят как сверхмалых высот, так и более 2 км".

По его словам, россияне намеренно перенасыщают отдельные районы большим количеством БПЛА, чтобы перегрузить системы ПВО.

"Иногда сложно обеспечить высокую эффективность ущерба, когда атакуют десятками дронов одновременно. Но наши защитники делают все возможное, задействуя имеющиеся силы", — подчеркнул он.

Основными оружиями в борьбе с беспилотниками остаются мобильные огневые группы Сил обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые приглушают сигналы управления дронами и сбивают их с курса.

Портал "Комментарии" писал, что утром в четверг, 13 марта, неизвестные беспилотники атаковали Саратовскую область России. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин.