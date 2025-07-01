В ВСУ меняют базовую программу подготовки

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Ткачова Марія
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой всеобщей военной подготовки с 49 до 51 дня. По его словам, дополнительные двое суток будут посвящены обучению противодействию ударным беспилотникам противника — эта угроза сейчас одна из ключевых на фронте.
Главнокомандующий ВС Сырский Александр
Это нововведение станет частью шестого обновления программы базовой подготовки, которая сейчас находится на завершающей стадии.
Сырский также сообщил о проведении ежемесячного служебного совещания, где обсуждались вопросы качества обучения в ВСУ, безопасности учебных центров и усиления психологической подготовки личного состава. Он подчеркнул, что от уровня подготовки каждого солдата зависит эффективность боевых действий, сохранение жизни и успешность уничтожения врага.
Среди ключевых требований командования – запрет на скопление личного состава и техники в открытых местах и жизнь в палаточных городках. Вместо этого в учебных локациях уже строятся новые блиндажи, укрытия и другие защитные сооружения. Также вводятся дополнительные инженерные решения для повышения безопасности во время тренировок и возобновления военных.
Командующий отдельно отметил необходимость оперативного информирования о воздушных тревогах и оборудовании полноценных укрытий на всех учебных полигонах.
Кроме того, учебные батальоны будут закреплены за вновь созданными армейскими корпусами. За это направление будет отвечать назначенный заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.