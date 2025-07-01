logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ меняют базовую программу подготовки
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ меняют базовую программу подготовки

Сырский: срок базовой военной подготовки увеличат до 51 дня – из-за угрозы вражеских дронов

1 июля 2025, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой всеобщей военной подготовки с 49 до 51 дня. По его словам, дополнительные двое суток будут посвящены обучению противодействию ударным беспилотникам противника — эта угроза сейчас одна из ключевых на фронте.

В ВСУ меняют базовую программу подготовки

Главнокомандующий ВС Сырский Александр

Это нововведение станет частью шестого обновления программы базовой подготовки, которая сейчас находится на завершающей стадии.

Сырский также сообщил о проведении ежемесячного служебного совещания, где обсуждались вопросы качества обучения в ВСУ, безопасности учебных центров и усиления психологической подготовки личного состава. Он подчеркнул, что от уровня подготовки каждого солдата зависит эффективность боевых действий, сохранение жизни и успешность уничтожения врага.

Среди ключевых требований командования – запрет на скопление личного состава и техники в открытых местах и жизнь в палаточных городках. Вместо этого в учебных локациях уже строятся новые блиндажи, укрытия и другие защитные сооружения. Также вводятся дополнительные инженерные решения для повышения безопасности во время тренировок и возобновления военных.

Командующий отдельно отметил необходимость оперативного информирования о воздушных тревогах и оборудовании полноценных укрытий на всех учебных полигонах.

Кроме того, учебные батальоны будут закреплены за вновь созданными армейскими корпусами. За это направление будет отвечать назначенный заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в штате Южная Дакота произошел разрушительный торнадо, который местные жители окрестили "танцующим" из-за его нестандартной траектории. Смерч пронесся недалеко от города Кадока и нанес значительные повреждения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02Z4zuJGyvvuUigVc6fDEdAT6Dz7FUJbfUXFXsLqijrLuP5xQiwnjzHN4Srteg9v38l/?
Теги:

Новости

Все новости