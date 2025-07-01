В ВСУ меняют базовую программу подготовки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой всеобщей военной подготовки с 49 до 51 дня. По его словам, дополнительные двое суток будут посвящены обучению противодействию ударным беспилотникам противника — эта угроза сейчас одна из ключевых на фронте.

Главнокомандующий ВС Сырский Александр

Это нововведение станет частью шестого обновления программы базовой подготовки, которая сейчас находится на завершающей стадии.



Сырский также сообщил о проведении ежемесячного служебного совещания, где обсуждались вопросы качества обучения в ВСУ, безопасности учебных центров и усиления психологической подготовки личного состава. Он подчеркнул, что от уровня подготовки каждого солдата зависит эффективность боевых действий, сохранение жизни и успешность уничтожения врага.



Среди ключевых требований командования – запрет на скопление личного состава и техники в открытых местах и жизнь в палаточных городках. Вместо этого в учебных локациях уже строятся новые блиндажи, укрытия и другие защитные сооружения. Также вводятся дополнительные инженерные решения для повышения безопасности во время тренировок и возобновления военных.



Командующий отдельно отметил необходимость оперативного информирования о воздушных тревогах и оборудовании полноценных укрытий на всех учебных полигонах.



Кроме того, учебные батальоны будут закреплены за вновь созданными армейскими корпусами. За это направление будет отвечать назначенный заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в штате Южная Дакота произошел разрушительный торнадо, который местные жители окрестили "танцующим" из-за его нестандартной траектории. Смерч пронесся недалеко от города Кадока и нанес значительные повреждения.