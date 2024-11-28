В ВСУ будет еще больше дронов: какое решение приняла Финляндия

В Финляндии будет построено предприятие по производству беспилотников, которое будет покрывать потребности в дронах Украины и Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", пресс-служба компании Summa Defence сообщает, что основной целью нового предприятия является расширение производственных мощностей для дронов, используемых на фронте в Украине, и запуск серийного производства БПЛА в Европе. Ожидается, что массовый выпуск беспилотников начнется в первой половине следующего года.

Дрон

"Спрос на беспилотные технологии и производственные возможности высок. Дроны будут поставлять не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они станут важным элементом гражданских, оборонных и охранных систем", — подчеркнул генеральный директор Summa Defence Ltd Юсси Холопайнен.

Для реализации проекта Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones Ltd. Она будет возглавлять совместное предприятие с украинскими партнерами – компаниями Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Они будут производить все виды дронов — воздушные, наземные и морские.

В Финляндии рассматривают создание этого завода как стратегическую инвестицию, направленную на укрепление надежности поставок дронов как в Украине, так и в мире.

"Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость цепочек поставок", — добавил Холопайнен.

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