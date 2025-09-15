Рубрики
Война в Украине близится к концу. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пояснивший таким образом, почему народные депутаты не ходят на работу и не голосуют в Верховной Раде.
Федор Вениславский. Фото из открытых источников
Федор Вениславский в комментариях NV ответил на критику общества по поводу отсутствия депутатов на заседаниях Верховной Рады, а также инициативы ввести уголовную ответственность для народных избранников за невыполнение работы или бегства за границу.
На вопрос о сотрудничестве власти с бывшими представителями запрещенной ныне ОПЗЖ, Вениславский отметил, что в вопросах обороны политическая принадлежность не имеет значения. Как пояснил нардеп, уменьшение активности работы депутатов связано с приближением окончания войны.
По словам Вениславского, несмотря на отсутствие части депутатов на своей работе во время голосования, Верховная Рада продолжает принимать ключевые решения, касающиеся обороны и военных. Как объяснил нардеп, в этих вопросах консолидация сохраняется, а важные законы принимаются.
