В ВР заявили, что война близится к завершению: детали

Война в Украине близится к концу. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пояснивший таким образом, почему народные депутаты не ходят на работу и не голосуют в Верховной Раде.

Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Федор Вениславский в комментариях NV ответил на критику общества по поводу отсутствия депутатов на заседаниях Верховной Рады, а также инициативы ввести уголовную ответственность для народных избранников за невыполнение работы или бегства за границу.

"Я полностью поддерживаю такие инициативы. Можно подумать над соответствующими законодательными изменениями для того, кто не выполняет свои обязанности, связанные в том числе с обороной и защитой государства. Если не хватает в зале голосов для решений, имеющих существенные последствия, негативные, то это абсолютно оправдательный шаг", — сказал Вениславский.

На вопрос о сотрудничестве власти с бывшими представителями запрещенной ныне ОПЗЖ, Вениславский отметил, что в вопросах обороны политическая принадлежность не имеет значения. Как пояснил нардеп, уменьшение активности работы депутатов связано с приближением окончания войны.

"С первых часов войны, когда речь шла о секторе безопасности обороны, об обороноспособности, была полная консолидация зала. Просто сейчас уже, когда очевидно, что война идет к завершению, кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах", — сказал нардеп.

По словам Вениславского, несмотря на отсутствие части депутатов на своей работе во время голосования, Верховная Рада продолжает принимать ключевые решения, касающиеся обороны и военных. Как объяснил нардеп, в этих вопросах консолидация сохраняется, а важные законы принимаются.

