В ВР заявили, что Украина должна была сделать все, чтобы сохранить российских генералов на должностях

Посадки коррупционеров из российского министерства обороны абсолютно точно плохая новость для Украины, заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко

"То, что они – воры, мы и так понимали, но враг нам нужен именно такой. Чтобы воровали, чтобы обманывали, чтобы не давали талантливым людям продвигаться в системе. То, что происходит сейчас – это очищение. И это плохо для нас", – заявил Гончаренко.

По его мнению, Украина должна была сделать все для того, чтобы все эти генералы и министры оставались на постах в РФ, и чтобы не происходило очищение и выстраивание новой более эффективной системы.

"Помните теорию сговора о "План Даллесе". Вот нам нужен такой долгосрочный план по отношению к России", — заявил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что нужно уничтожить российское общество и сделать так, чтобы ни один талантливый человек не мог занять хорошую должность.

Чтобы ценностями была коррупция и обман. Чтобы молодое талантливое поколение уезжало. Чтобы мигранты заполонили улицы. Чтобы межнациональная рознь. И так далее. И это нужно делать системно и на государственном уровне. Нам нужно абсолютное уничтожение русского общества и русского народа. Только так мы долгосрочно сможем выжить", – заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 500 млн российских рублей. По информации российских СМИ, российский генерал был задержан. Следственный комитет РФ считает, что Попов с 2021 по 2024 год в российском министерстве обороны "отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогатился за счет этого учреждения.





