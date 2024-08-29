В ВР заявили, что Украина должна была сделать все, чтобы сохранить российских генералов на должностях

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Ткачик Олеся
Посадки коррупционеров из российского министерства обороны абсолютно точно плохая новость для Украины, заявил нардеп Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко
По его мнению, Украина должна была сделать все для того, чтобы все эти генералы и министры оставались на постах в РФ, и чтобы не происходило очищение и выстраивание новой более эффективной системы.
Гончаренко подчеркнул, что нужно уничтожить российское общество и сделать так, чтобы ни один талантливый человек не мог занять хорошую должность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 500 млн российских рублей. По информации российских СМИ, российский генерал был задержан. Следственный комитет РФ считает, что Попов с 2021 по 2024 год в российском министерстве обороны "отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогатился за счет этого учреждения.
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