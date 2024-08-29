В ВР заявили, что Сырский хочет отправить на Покровск необстрелянных военных

Народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что главком Александр Сырский принял решение усилить воюющие на Покровском направлении бригады. Однако, по ее словам, туда хотят отправить "необстреляных военных"

Александр Сырский

"Знаете, как Сырский, Главнокомандующий ВС Украины решил мощно усилить опустошенное Покровское направление? Бригады-зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не подвергалась слажению", — заявила Безуглая.

При этом она добавила, что проблема формирования бригад-зомби не новая, и теперь на Покровском направлении напрямую столкнутся с ее последствиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский. По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Именно поэтому, сказал Сырский, сейчас нужно усилить оборону и украинских военных по наиболее сложным направлениям.



