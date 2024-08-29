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В ВР заявили, что Сырский хочет отправить на Покровск необстрелянных военных

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что Сырский хочет усилить Покровское направление военными, которые не были в боях

сегодня, 19:31
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Ткачик Олеся

Народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что главком Александр Сырский принял решение усилить воюющие на Покровском направлении бригады. Однако, по ее словам, туда хотят отправить "необстреляных военных"

В ВР заявили, что Сырский хочет отправить на Покровск необстрелянных военных

Александр Сырский

"Знаете, как Сырский, Главнокомандующий ВС Украины решил мощно усилить опустошенное Покровское направление? Бригады-зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не подвергалась слажению", — заявила Безуглая.

При этом она добавила, что проблема формирования бригад-зомби не новая, и теперь на Покровском направлении напрямую столкнутся с ее последствиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский. По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Именно поэтому, сказал Сырский, сейчас нужно усилить оборону и украинских военных по наиболее сложным направлениям.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid038AnVVDyX1jbQxikaq8JC2dHrqEMEUTHZjoHLYHoeNXYTFGNDz3qCuSBr7axsMgil
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