В ВР удивили сообщением, с какого возраста следует отправлять на фронт

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Ткачик Олеся
Часто работники ТЦК гонятся за цифрами и не обращают внимание на то, кого именно они набирают в ряды ВСУ, отметил в интервью УП нардеп Роман Костенко.
Роман Костенко
По его словам, как следствие, военные части просто не хотят брать из учебных центров таких людей. При этом он добавил, что все эти люди не просто остаются в учебных центрах, но и получают зарплату. А вот качественного личного состава и дальше нет, подчеркнул политик.
Костенко говорит, что сейчас у Украины есть миллионная армия, однако этого недостаточно, чтобы победить врага.
При этом, по его мнению, нужно честно поднять вопрос денег. По его мнению, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский должен выйти и прямо сказать, что, например, если государство не сможет заплатить каждому 100 тысяч гривен, то это же не будет означать, что все покинут фронт и вернутся домой.
Кроме того, нардеп поднял вопрос призывного возраста. По его мнению, чтобы армия была качественной, нужно отправлять на фронт молодых людей с 20 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , насколько времени Украине хватит мобилизационного ресурса.
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