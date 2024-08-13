В ВР удивили сообщением, с какого возраста следует отправлять на фронт

Часто работники ТЦК гонятся за цифрами и не обращают внимание на то, кого именно они набирают в ряды ВСУ, отметил в интервью УП нардеп Роман Костенко.

Роман Костенко

"Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами: тебе сказали 10 должно быть в день, ты ушел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате – тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы", — отметил нардеп.

По его словам, как следствие, военные части просто не хотят брать из учебных центров таких людей. При этом он добавил, что все эти люди не просто остаются в учебных центрах, но и получают зарплату. А вот качественного личного состава и дальше нет, подчеркнул политик.

Костенко говорит, что сейчас у Украины есть миллионная армия, однако этого недостаточно, чтобы победить врага.

"Армия должна быть больше", — отметил политик.

При этом, по его мнению, нужно честно поднять вопрос денег. По его мнению, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский должен выйти и прямо сказать, что, например, если государство не сможет заплатить каждому 100 тысяч гривен, то это же не будет означать, что все покинут фронт и вернутся домой.

Кроме того, нардеп поднял вопрос призывного возраста. По его мнению, чтобы армия была качественной, нужно отправлять на фронт молодых людей с 20 лет.

"Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения. Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задания, это должен быть возрастной диапазон 20–50 лет", – добавил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , насколько времени Украине хватит мобилизационного ресурса.



