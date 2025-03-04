В ВР рассказали, сколько продержится Украина без помощи США и анонсировали радикальные шаги

На закрытом заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке был обсужден возможный негативный сценарий, связанный с прекращением военной помощи от США Украине. Об этом сообщил народный депутат, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

Вениславский отметил, что даже без системной поддержки со стороны Соединенных Штатов, у Украины есть запас ресурсов на примерно полгода. Однако он отметил, что ситуация может значительно усложниться, и сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников поставок важного вооружения.

"Наш ВПК за последние три года получил значительную способность и способен существенно снизить риски и угрозы", — подчеркнул депутат.

В то же время, народный избранник признал, что некоторые виды оружия, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут предоставлять только США. Сейчас основная цель — обеспечить украинские силы ПВО достаточным количеством средств защиты от воздушных атак и найти возможности для замены критического американского вооружения.

"Я уверен, что запас прочности в Украине есть на полгода даже без поддержки США, хотя это будет гораздо сложнее. Поэтому сейчас активно работают все — команда президента, Верховная Рада и наш комитет — над поиском путей компенсации того вооружения, которое США могут прекратить", — добавил Вениславский.

Как уже писал портал "Комментарии", остановка американской военной помощи может стать проблемой, но не катастрофой для Киева. Использование дронов становится все более разнообразным и специализированным, изменяя характер боевых действий.