В ВР рассказали, почему иностранные миротворцы первыми будут убегать из Украины

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Slava Kot
Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко считает, что в определенных условиях иностранные миротворцы могут присутствовать в Украине. Однако, по его словам, российско-украинская война – это совсем другой конфликт и если начнется новая активная фаза, миротворцы первыми побегут с фронта.
Миротворцы. Фото: U.S. Navy photo
Как сообщили Новости.LIVE, Роман Костенко на полях Специальной встречи YES прокомментировал идею размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, в случае перемирия и создания серьезных гарантий безопасности, миротворцы действительно могут присутствовать в Украине. Однако Костенко отмечает, что война в Украине отличается от других конфликтов, в которых ранее осуществлялись миротворческие миссии.
Кроме того, Костенко отметил, что россияне неоднократно нарушали режим прекращения огня, поэтому перемирие между Украиной и Россией долго не продержится.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант.
Также "Комментарии" писали о реакции Пескова на слова Трампа о миротворцах в Украине.
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