В ВР рассказали, почему иностранные миротворцы первыми будут убегать из Украины

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко считает, что в определенных условиях иностранные миротворцы могут присутствовать в Украине. Однако, по его словам, российско-украинская война – это совсем другой конфликт и если начнется новая активная фаза, миротворцы первыми побегут с фронта.

Миротворцы. Фото: U.S. Navy photo

Как сообщили Новости.LIVE, Роман Костенко на полях Специальной встречи YES прокомментировал идею размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, в случае перемирия и создания серьезных гарантий безопасности, миротворцы действительно могут присутствовать в Украине. Однако Костенко отмечает, что война в Украине отличается от других конфликтов, в которых ранее осуществлялись миротворческие миссии.

"Где будут эти миротворцы? Они будут между нами, или они будут находиться между Россией и Украиной. Но я не знаю страну, которая бы туда их отправила... Это совсем другой конфликт, других масштабов. И точно это не 30 тыс. миротворцев. Это будут просто статисты, которые побегут первыми в случае чего, если что-нибудь начнется", – сказал депутат.

Кроме того, Костенко отметил, что россияне неоднократно нарушали режим прекращения огня, поэтому перемирие между Украиной и Россией долго не продержится.

"У нас будет только один вопрос — на сколько долго продержится это перемирие, если оно будет. Я сам человек, который пережил десятки перемирий. Некоторые из них были три дня, а некоторые несколько минут и секунд. Хотя в Киеве продолжалось перемирие, в средствах массовой информации, а мы там полным ходом рубились в окопах. Может быть любое прекращение огня, но оно точно будет ненадолго. Мы должны понимать, что без реальных гарантий Россия никогда не остановится", — пояснил Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант.

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