В ВР рассказали о поступающих из США тревожных сигналах: детали

Стоит игнорировать неофициальные заявления или посты, которые поступают от окружения Дональда Трампа относительно разрешения военного конфликта в Украине, об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его мнению, все же важно дождаться его официальных комментариев после вступления в должность.

Роман Костенко

Костенко также обратил внимание на сигналы, поступающие из США, и они тревожны. Нардеп отметил, что администрация президента Джо Байдена сейчас быстро передает Украине вооружение и финансовую помощь, в частности, ракеты для систем Patriot, которые раньше было трудно получить. По его мнению, это может свидетельствовать об опасениях, что политика Трампа не будет столь благоприятна для Украины, поэтому США пытаются ускорить помощь.

Костенко выразил надежду, что новая администрация США не позволит потерять украинские территории, ведь это было бы поражением не только для Соединенных Штатов, но и для всего цивилизованного мира.

"Дать слабость сейчас означало бы показать России, что агрессия может быть успешной", — подчеркнул он.

Костенко также предупредил, что любая попытка "заморозить" конфликт, остановив Россию на уже захваченных территориях, откладывает войну на потом.

"Мы слышали заявления о 800-мильной зоне — я так понимаю по всей линии фронта. Если сейчас они это остановят, как бы это ни звучало… Многие наши зрители думают: давайте остановим хоть как-то, чтобы просто война остановилась. Я просто скажу, что через время она начнется с новой силой, это факт. Посмотрите на Чечню, Грузию, другие [страны], где Россия, когда не может выполнить с первого раза свои задачи, идет, перегруппировывается, усиливается и потом достигает своих целей", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, нужно действовать исходя из интересов Украины и внимательно следить за развитием событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может объявить дату прекращения огня.



