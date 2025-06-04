В ВР рассказали, когда Трамп планирует закончить боевые действия в Украине

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент США Дональд Трамп дал себе срок до конца 2025 года, чтобы завершить боевые действия на войне в Украине. По словам нардепа, таким образом Трамп растянул свое обещание окончить войну за 24 часа до одного года.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в эфире "Новости.LIVE" рассказал, что слышит от приближенных к Трампу людей о его желании закончить боевые действия в Украине до конца года.

"Чтобы мы сказали, что соответствует реальности, то я вам хочу сказать от людей, хорошо знающих Трампа и приближенных к нему, звучали сроки к концу года. Что он для себя, те 24 часа, на которые мы все рассчитывали, растянул в голове где-то до конца года. В течение этого времени он все же собирается добить результат в виде завершения боевых действий", — сказал Гончаренко.

Народный депутат отмечает, что Украина хотела бы поскорее закончить войну, поэтому должна работать с аудиторией США о важности американской поддержки.

"Конечно, нам бы хотелось гораздо быстрее, но имеем, что имеем. Должны работать и делать все, чтобы донести до американцев, до американской аудитории, население, что все это надо завершать быстрее и Украину нужно поддерживать", — добавил Гончаренко.

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