Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент США Дональд Трамп дал себе срок до конца 2025 года, чтобы завершить боевые действия на войне в Украине. По словам нардепа, таким образом Трамп растянул свое обещание окончить войну за 24 часа до одного года.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в эфире "Новости.LIVE" рассказал, что слышит от приближенных к Трампу людей о его желании закончить боевые действия в Украине до конца года.
Народный депутат отмечает, что Украина хотела бы поскорее закончить войну, поэтому должна работать с аудиторией США о важности американской поддержки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о представителе Трампа Ките Келлоге, который сделал предупреждение о возможных последствиях спецоперации "Паутина".
Также "Комментарии" писали о результатах опроса "Левада-Центр", показавшего, что у россиян меняется мнение о мирных переговорах. Сколько поддерживает продолжение войны.
Новости