В ВР рассказали, как Путин затащил Трампа в свою ловушку

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о необходимости долговременного мира вместо прекращения войны, станет очередной попыткой ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа и продолжить боевые действия против Украины.

Алексей Гончаренко в эфире Sky News прокомментировал недавнюю встречу Трампа и Путина на Аляске, в частности предложения Москвы по окончательному мирному соглашению.

"Предлагая долговременный мир – путин пытается продолжать войну и сбить всех с пути прекращения огня. Дело в том, что прекращение огня легче достичь, а предлагая этот якобы мир, путин подразумевает одно – продолжение военных действий, пока будут вестись переговоры", — объясняет Гончаренко.

По словам народного депутата, во время встречи между Трампом и Зеленским, которая состоится 18 августа, следует отметить первоочередную потребность прекращения огня, а дальше обсуждать возможное мирное соглашение.

"Поэтому важно объяснить президенту Трампу, что необходимо прекратить огонь, прекратить убивать людей. И дальше уже вести какие-то разговоры. Зеленский, а также Стармер, Макрон, Мэлони и другим, если они будут присутствовать в Белом доме, должны объяснить, где ловушка от путина", — добавил Гончаренко.

Напомним, что после встречи с Путиным на Аляске в команде Трампа заявили о необходимости сосредоточиться на окончательном мирном соглашении, которое положит конец войне, а не на начальном этапе перемирия с прекращением огня.

