В ВР рассказали, как Путин затащил Трампа в свою ловушку

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о необходимости долговременного мира вместо прекращения войны, станет очередной попыткой ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа и продолжить боевые действия против Украины.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в эфире Sky News прокомментировал недавнюю встречу Трампа и Путина на Аляске, в частности предложения Москвы по окончательному мирному соглашению.
По словам народного депутата, во время встречи между Трампом и Зеленским, которая состоится 18 августа, следует отметить первоочередную потребность прекращения огня, а дальше обсуждать возможное мирное соглашение.
Напомним, что после встречи с Путиным на Аляске в команде Трампа заявили о необходимости сосредоточиться на окончательном мирном соглашении, которое положит конец войне, а не на начальном этапе перемирия с прекращением огня.
